Порошенко подписал закон о необходимости вступления Украины в НАТО

Киев, , 11:59 — REGNUM Закон, устанавливающий основным приоритетом внешней политики Украины вступление в НАТО, подписал 6 июля президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, президент подписал принятый ранее Верховной радой закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины».

Поправки определяют, что одним из «приоритетов национальных интересов» Украины становится получение статуса члена Североатлантического Альянса.

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Отмечается, что Украина будет проводить все необходимые реформы в сфере безопасности и обороны для того, чтобы соответствовать критериям членов НАТО.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что для членства в НАТО Украине необходимо провести реформы не только в Минобороны и Вооруженных силах, но и «во всей стране».

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