Глава Колымы будет побуждать развивать туризм агрессивно

Магадан, Магаданская область, , 12:58 — REGNUM Магаданская область намерена предпринимать активные действия для привлечения в регион туристов и собирается начать действия в этом направлении с решения проблемы дорогих перелётов в регион. Об этом 6 июля заявил губернатор Колымы Владимир Печёный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. Тему развития туризма в регионе он назвал не новой, но важной и приоритетной.

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Говоря о дорогих авиабилетах, глава области пояснил, что это препятствие можно преодолеть, если заранее покупать субсидированные и дешёвые билеты.

«А есть возможность самим туристическим компаниям заключать договоры с перевозчиками для снижения стоимости перелетов, но этого пока никто не делает. И наша роль в этом процессе — побуждающая, надо помогать, инициировать, продвигать. И делать это надо, в хорошем смысле, агрессивно. Необходимо убедить и наших гостиничных операторов улучшать качество предоставляемых ими услуг», — уверен Владимир Печёный.

Второй проблемой он назвал недостаточно активные действия руководства региона в сторону развития внутреннего туризма.

«Считаю, что мы сами пока недостаточно активно работаем над развитием этого направления. Прежде всего сотрудничая, продвигая и инициируя создание новых туристических компаний в сфере малого и среднего бизнеса, оказывая им помощь для представления потенциала области на федеральном уровне, за пределами Магадана», — признал глава региона.

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Он констатировал, что в области ещё многое предстоит сделать для развития туризма, многие шаги уже осуществлены, и надо не останавливаться на достигнутом. Возможности и туристический потенциал Колымы будут активно продвигать, вопросы транспортной доступности и логистики — решать. А пока в области уже рады тому, что Магадан связан регулярными рейсами практически со всеми столицами регионов Дальнего Востока и сообщение с центром страны также улучшилось.

«Увеличилось количество авиарейсов в Москву, Крым и другие регионы страны. Конечно это хорошо, нехорошо только то, что это дорого», — посетовал Владимир Печёный. — Потребность и желание многих россиян приехать к нам есть и достаточно велико, нам требуется им помочь в реализации данных порывов. Конечно, нет цели сделать Магадан туристической Меккой для всей России, но тех, кто хотел бы к нам приехать надо привлекать».

Особое внимание намерены уделить санаторию «Талая», который будут поддерживать деньгами из бюджета региона. Глава Колымы уверен, что он будет коммерчески привлекательным туристическим объектом. Для развития сервиса на этом курорте намерены привлечь частный капитал.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский в январе 2017 года предлагал полностью передать санаторий «Талая» в частные руки или работать по принципе государственно-частного партнёрства.

«В своё время у нас была настоящая «жемчужина», которая сейчас, к сожалению, в запущенном состоянии — это курорт «Талая». Сейчас начали выделять из бюджета региона небольшие средства на восстановление санатория, но, как говорится, «губы накрасили, а ботинки грязные» — корпуса еще долго придётся приводить в порядок», — отмечал депутат.