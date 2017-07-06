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Эксперты прогнозируют конкуренцию на выборах губернатора Севастополя

Политика

Активная кампания оппозиции, внешние факторы и слабая кампания Овсянникова

Севастополь, 6 июля 2017, 10:33 — REGNUM  Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) считает «потенциально значительным» уровень конкуренции на губернаторских выборах в Севастополе. Об этом говорится в докладе АПЭК.

Эксперты холдинга «Минченко Консалдинг» полагают, что врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников не смог наладить отношения с местными элитами и у него есть недоброжелатели.

«Протестные настроения в городе, в том числе, уличные акции против проекта Генплана, дают возможность расширения поддержки оппозиционных политиков. Вокруг Романа Кияшко сформирована коалиция нескольких оппозиционных сил, включая представителей «Справедливой России», — сказано в докладе АПЭК.

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Аналитики также отмечают, что в Севастополе высока вероятность активной кампании оппозиционных кандидатов, что повышает уровень конкуренции до «потенциально значительного».

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В то же время, «Минченко Консалтинг» относит Севастополь к регионам с уровнем «повышенной конкурентности». Это связано с тем, что врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников до сих пор не смог наладить отношения с местными элитами. Кроме того, конкуренция на губернаторских выборах может обостряться в связи с активностью внешних игроков.

«Фактор внешнего влияния и слабая кампания врио губернатора могут спровоцировать рост конкуренции в Севастополе», — подчеркивают эксперты.

По их оценке, Овсянников сохраняет «чуждый региону образ». «…Технократ, мужчина в солидном костюме, присланный из Москвы, чтобы решить проблемы за период командировки. Отсутствие связей с регионом плохо влияет на содержание кампании», — отмечается в аналитическом обзоре.

Под «внешними факторами аналитики подразумевают «борьбу федеральных групп влияния, полномочных представителей президента в округах, элит соседних регионов».

«Поскольку в ряде случаев эти игроки ставят своей целью не продвижение своего кандидата, а ослабление позиций конкретного губернатора, то ставка может делаться на негативную кампанию или подкрутку любого из кандидатов, допущенных до выборов. Подобные риски существуют в Севастополе», — заключают эксперты.

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Выборы губернатора Севастополя — 2017
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