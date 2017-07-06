Генпрокуратура требует блокировать контент, оправдывающий «Правый сектор"*

Москва, , 10:32 — REGNUM Требования оперативной блокировки сайтов с контентом, оправдывающим действия террористических организаций, направлены Генеральной прокуратурой России в Роскомнадзор, сообщили 6 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что ведомство ведет мониторинг российского сегмента интернета. В ходе мониторинга были обнаружены материалы, которые оправдывают деятельность таких организаций как «Правый Сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламское государство» (ИГ - организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обнаружены также ресурсы, публикующие статьи националистического толка, среди которых «Спутник и Погром», «Русский Сектор», «Правый взгляд».

«Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму, — говорится в сообщении. — В целях противодействия подобным проявлениям Генеральной прокуратурой Российской Федерации внесен пакет из шести требований в Роскомнадзор для оперативной блокировки противоправного контента».

Напомним, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана запрещенной в России Верховным судом РФ 29 декабря 2014 года, также как и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Организация «Правый сектор» — решением Верховного суда от 17 ноября 2014 года.

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