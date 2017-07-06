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Деятельность Путина одобряют около 85% граждан РФ: опрос

Политика

Опрос ВЦИОМ

Москва, 6 июля 2017, 10:23 — REGNUM  В России в рейтинге доверия политикам по-прежнему лидирует президент РФ Владимир Путин (49,2%). В Топ-3 рейтинга доверия стабильно входят Сергей Шойгу (15,8%) и Дмитрий Медведев (13,5%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лидер «антирейтинга» последнее время не меняется: 25,7% респондентов не доверили бы Владимиру Жириновскому решение важных государственных вопросов.

Показатель одобрения деятельности президента вырос до 84,6%. Снизились оценки работы председателя правительства (до 48,9%) и правительства РФ — (до 55,1%).

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» в середине июня достиг 50,9%. Однако к концу месяца снизился до 47,4−47,8%. Показатель поддержки ЛДПР составил 12,1%, КПРФ — 9,8%, «Справедливой России» — 4,8%.

Опрос проведен в июне 2017 г. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Метод опроса — телефонное интервью случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети жителей России (66%) хотели бы видеть на посту президента РФ после выборов 2018 года Владимира Путина.

Напомним. выборы президента России пройдут в марте 2018 года. По данным ЦИК, избирательная кампания по выборам президента России начнется в начале декабря 2017 года.

Читайте также: 66% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после выборов-2018: опрос

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