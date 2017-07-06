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Визит Трампа в Польшу совпал с крупными учениями ВМФ России на Балтике

Политика

К маневрам привлечена ударная группировка Балтфлота в количестве 20 кораблей

Визит Трампа в Польшу совпал с крупными учениями ВМФ России на Балтике
Иллюстрация: Штаб Балтфлота
Российский боевой корабль в Балтийском море

Калининград, 6 июля 2017, 10:18 — REGNUM  Корабельная ударная группировка Балтфлота вышла в Балтийское море для масштабных учений. К маневрам привлечены 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, уточнили сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота в Калининграде.

«На морских полигонах флота будут выполняться комплекс учебно-боевых задач, пройдет проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны», — сказали в штабе

В учениях интенсивно задействуют морскую противолодочную авиацию Балтийского флота, отметили собеседник ИА REGNUM. Завершит боевую подготовку высадка морского десанта на побережье на территории полигона «Хмелёвка».

Напомним, сегодня же, 6 июля, в Польше начинаются официальные мероприятия с участием американского президента Дональда Трампа. Лидер США примет участие в работе саммита стран Трёхморья — инициативой глав десяти стран, выходящих к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям и ставящих целью сократить зависимость от российских энергоносителей.

Накануне польский президент Анджей Дуда заявил, что рассчитывает на увеличение в стране американского контингента после визита в Варшаву президента США Дональда Трампа.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что последние крупные учения в Балтийском море состоялись в июне этого года. Их провел НАТО под названием «Балтийские операции-2017» (Baltops). В натовских маневрах приняли участие вдвое больше кораблей, чем в сегодняшних российских учениях: 50 боевых надводных и подводных единиц из 14 стран НАТО: США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Следующая масштабная боевая подготовка Минобороны России намечена на сентябрь 2017 года. Речь идет о российско-белорусских учениях «Запад».

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