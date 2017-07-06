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Секретарь нацбезопасности США в Мексике обсуждает борьбу с наркомафией

Политика

Визит проходит на фоне вспышки насилия, вызванной войной наркокартелей

Мехико, 6 июля 2017, 10:28 — REGNUM  Секретарь национальной безопасности США Джон Келли 5 июля начал свой визит в Мексику, посвященный поиску путей сотрудничества в борьбе с организованной преступностью и наркокартелями, война между которыми всколыхнула волну насилия в стране, сообщает El Periódico.

Келли 5 июля провел встречу в официальной резиденции Лос-Пинос с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, который «выразил волю правительства Мексики продолжать работать с Соединенными Штатами в рамках инициатив, направленных на укрепление обеих стран и всего региона».

В связи с этим президент отметил «важность того, что власти обеих стран продолжают совместную работу по борьбе с транснациональной организованной преступностью, разделяя ответственность».

Также американский чиновник встретился с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем, с которыми он обсудил «приоритеты Мексики и Соединенных Штатов по приграничным вопросам, в частности вопросам миграции и безопасности».

«Обе стороны подчеркнули необходимость совместной работы для решения региональных проблем безопасности и договорились активизировать усилия для развития Центральной Америки», — говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Мексики.

Келли также встретился с министром финансов Мексики, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества в налоговой и финансовой сфере.

Департамент национальной безопасности США сообщил, что визит Келли в Мексику продолжится до 7 июля.

В недавнем интервью ИА EFE Келли заявлял, что, по его мнению, силы безопасности Мексики располагают достаточными возможностями для подготовки полицейских сил в Центральной Америке для борьбы с коррупцией, насилием, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

Кроме того, на этой неделе президент Мексики Пенья Ньето планирует встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в рамках саммита G20, который состоится 7 и 8 июля в Гамбурге.

Это будет первая встреча между двумя президентами после того, как мексиканский президент отменил визит в Белый дом в начале 2017 года из-за возникшей напряженности по поводу стены, которую Трамп пообещал построить на границе и заставить Мексику платить за ее возведение.

Напомним, визит секретаря по национальной безопасности США Джона Келли в Мексику проходит на фоне волны насилия, вызванной борьбой крупнейших наркокартелей страны.

Власти Мексики 5 июля сообщили о том, что в столкновениях противоборствующих группировок в приграничном с США штате Чиуауа за день погибли, по меньшей мере, 15 человек. А 30 июня 19 человек погибли при подобных обстоятельствах в соседнем штате Синалоа.

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