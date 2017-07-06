Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму

Москва, , 10:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Протокол к Соглашению между РФ и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 г., передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения осуществляется силами сирийской стороны, а противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации находятся в зоне ответственности российской стороны, следует из окумента.

Соглашение о размещении авиагруппы ВКС России на аэродроме Хмеймим действует 49 лет.

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков назначен спецпредставителем президента России при рассмотрении палатами Федерального Собрания протокола соглашения между Россией и Сирией о размещении авиационной группы ВКС РФ на территории САР.