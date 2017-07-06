СМИ: Газовые турбины Siemens доставили в Крым в обход санкций

Симферополь, , 10:08 — REGNUM В Крым поставлены газовые турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ряд источников, знакомых с проектом.

«Россия поставила газовые турбины, произведенные немецкой компанией Siemens в Крым — регион, являющийся объектом санкций ЕС, в рамках которого страны европейского блока не могут поставлять туда связанные с энергетикой технологии», — говорится в сообщении агентства.

Источники отмечают, что турбины SGT5−2000E, предназначенные для строящейся ТЭС в Севастополе, были доставлены в Крым по морю.

В то же время представитель компании в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что Siemens самостоятельно не поставляла турбины в Крым и соблюдает все экспортные запреты.

«Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля», — сообщил представитель компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование местных жителей стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

После этого ряд стран ЕС и США ввели санкции против Крыма.