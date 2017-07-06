Четверг, 6 Июля 2017 года
10:35:52 МСК

СМИ: Газовые турбины Siemens доставили в Крым в обход санкций

Политика

В марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

Симферополь, 6 июля 2017, 10:08 — REGNUM  В Крым поставлены газовые турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ряд источников, знакомых с проектом.

«Россия поставила газовые турбины, произведенные немецкой компанией Siemens в Крым — регион, являющийся объектом санкций ЕС, в рамках которого страны европейского блока не могут поставлять туда связанные с энергетикой технологии», — говорится в сообщении агентства.

Источники отмечают, что турбины SGT5−2000E, предназначенные для строящейся ТЭС в Севастополе, были доставлены в Крым по морю.

В то же время представитель компании в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что Siemens самостоятельно не поставляла турбины в Крым и соблюдает все экспортные запреты.

«Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля», — сообщил представитель компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование местных жителей стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

После этого ряд стран ЕС и США ввели санкции против Крыма.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЗакупка угля в США — взятка Трампу за внимание к Украине: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Сможет ли Сергей Носов удержать Кузбасс от больших потрясений?
ЕкатеринбургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.07.17
Максим ИсаевForeign Policy: Путин легко «обманет» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Солопов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Янукович хотел бы возвращения Крыма Украине
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.07.17
Гидрометцентр о заявлении Жириновского: «Общий прогноз по дождю был»
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
NB!
06.07.17
Эрдоган: Германия совершает политическое самоубийство
БерлинГермания Немецко-турецкие отношения Политика
NB!
06.07.17
«Большая двойка» Китая и США оттеснит других от стратегических решений?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
Экономика Турции переживает не лучшие времена. Почему уходит капитал
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
06.07.17
Игорь ПавловскийСтанет ли Китай союзником Польши и Азербайджана против России?
БакуАзербайджан Морские порты России и транзит Экономика
NB!
06.07.17
Станция «Киевская радиальная»: памятник русско-украинской дружбе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
06.07.17
Елена ХаненковаНезависимость США: в защиту рабства?
ВашингтонСША Пропаганда США Общество
NB!
05.07.17
«Стратегический путь в ЕС»: в Сербии вызвали скандал слова Брнабич о России
БелградСербия Вступление Сербии в Европейский союз Политика
NB!
05.07.17
Александр ШпунтНовые черты ВВС: пенсионеры и фальшивки
ЛондонВеликобритания Проблемы СМИ Общество
NB!
05.07.17
Александр ШпунтКубинское государство возвращает секс под свою опеку
ГаванаКуба Куба и Евросоюз Политика
NB!
05.07.17
Саркис ЦатурянТурция, Азербайджан и Грузия хотят отдать Каспий и Чёрное море на откуп КНР
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
NB!
05.07.17
Потоп в Ульяновской области: жителей просят не паниковать
УльяновскРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Происшествия
ещё главное