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Новая Зеландия извинилась перед гомосексуалистами

Политика

... за страдания

Новая Зеландия извинилась перед гомосексуалистами
Иван Шилов © ИА REGNUM

Веллингтон, 6 июля 2017, 10:06 — REGNUM  Законодатели Новой Зеландии 6 июля единодушно извинились за страдания, которое их государство причинило гомосексуалистам, сообщает Associated Press

Парламент Новой Зеландии принял постановление, в котором приносится извинение всем мужчинам, привлеченным к ответственности за мужеложство.

Законодатели также одобрили в первом чтении законопроект, по которому судимость за подобные преступления будет снята.

Подобные меры были приняты единогласно представителями всех парламентских партий Новой Зеландии.

«Сегодня мы заявляем о своем сожалении по поводу дискриминации сотен мужчин на основе глубоко ошибочного законодательства», — заявила министр юстиции Эми Адамс.

Напомним, более 1 тыс. человек в Новой Зеландии были привлечены к ответственности за содомию и подобные преступления. Гомосексуализм был вне закона в стране до 1986 года.

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