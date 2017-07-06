Польша договорилась с США о поставках комплексов Patriot

Варшава, , 10:04 — REGNUM Американские комплексы противоракетной обороны Patriot будут поставлены в Польшу. Соответствующее соглашение заключено между оборонными ведомствами двух стран, сообщил 6 июля на брифинге министр обороны Польши Антоний Мачеревич.

По словам Мачеревича, стороны подписали меморандум, в котором говорится о согласии правительства США продать польской стороне системы Patriot. Речь идет о самой современной конфигурации, оснащенной радаром и системой управления огнем IBCS.

Такие системы, уточнил министр, способны эффективно противодействовать системам «Искандер». Первые комплексы Patriot Польша получит к 2022 году.

Всего польская сторона рассчитывает приобрести восемь комплексов. Их оперативная готовность должна быть достигнута в 2023 году.

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