В Белоруссии требуют выпустить Павловца, Алимкина и Шиптенко

Минск, , 10:02 — REGNUM Арестованные в декабре 2016 года в Белоруссии журналисты Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин должны быть освобождены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Моё мнение и не только моё, но и партия наша считает — а у нас парламентская партия — их надо выпускать. Мне не нравилось то, что они писали, я много с чем не согласен. Но недавно в Белоруссии людей, проходящих по делу так называемого «Белого легиона», которые были задержаны — их выпустили под подписку. Естественно, на мой взгляд, должны выйти и коллеги-журналисты, обязательно должны выйти», — отметил Гайдукевич в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM о судьбе находящихся под стражей Павловца, Алимкина и Шиптенко.

«Почему? Ну, во-первых, ничто не мешает разобраться в этой ситуации, когда они находятся на свободе — это раз. Второе, если выпускают одних людей, которых кто-то называется политическими (заключёнными), то мы должны выпустить и журналистов. Во-вторых, они не представляют никакой общественной опасности, чтобы находиться в СИЗО. Никакой. И третье — надо дать штраф за какую-то там предпринимательскую деятельность, я знаю, какие-то вопросы, и на этом эту тему закрыть», — отметил политик.

«Моё мнение — правильно выпустили тех, кто по «Белому легиону» проходил, и этих надо выпускать. Я в интернете читаю гораздо более ужасные вещи, чем они писали. Надо разбираться, почему у нас пишут статьи некоторые журналисты, пытаются критиковать историю Великой Отечественной войны, когда оспаривается вопрос подвига нашего — вот где надо разбираться. И меньше таких вообще уголовных дел должно быть, ничего хорошего от этих дел нет, в конечном итоге», — пояснил он.

«Да, мне не нравится позиция этих журналистов в плане освещения Союза Белоруссии и России, но в чём я убеждён: мы все вместе должны думать, как укреплять единство среди тех, кто поддерживает Союз с Россией и ЕАЭС, а не искать среди них, кто правильно выступает за союз, а кто неправильно. Мы все вместе должны работать на это. И REGNUM, и другие издания, и Гайдукевич, и все кто выступает за союз, за ЕАЭС с этих точек зрения, мы должны искать то, как мы вместе будем что-то отстаивать», — подчеркнул Олег Гайдукевич.

«Несмотря на то, что я не согласен с тем, что они писали, потому что они критиковали действия президента в плане союза России и Белоруссии, — я с этим не согласен, — но я считаю, что они должны выйти. Они должны быть на свободе, в ближайшее время выпущены, дело должно быть прекращено, штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, якобы, что они не были оформлены, — небольшой, может предупреждение, может штраф, и на этом тему закрыть. Никаких оснований для задержания их нет. У нас слишком много противников нашего союза, слишком много сил, которые хотят разделить нас. Они будут использовать все возможности, в том числе и эти. Но врагами белорусского народа я их (журналистов — прим. ИА REGNUM ) не считаю. Они всё-таки люди, которые выступают за союз. Это люди, которые имеют свою точку зрения. Да, они что-то нарушили, нарушили законодательство, но государство сильное, и поэтому оно умеет прощать. Что они в СИЗО сидят? Они же не маньяки-убийцы. У них ручка и блокнот. Пусть на свободе находятся», — настаивает Гайдукевич.

«Это мнение и лидера нашей партии, мы всегда так считали. Самое главное — мы не должны искать с вами, — я уже обращаюсь к ИА REGNUM, я с уважением к вам отношусь, хотя и со многим не согласен, что вы пишете, но в конечном итоге вы выступаете за союз Белоруссии и России, и мы выступаем за союз Белоруссии и России. Давайте искать эти вещи, не искать каких-то противоречий, а искать, что нас объединяет. А объединяет нас одно — мы хотим, чтобы Белоруссия и Россия всегда были вместе. Я убеждён, если будет слабая Россия, Белоруссия никогда не будет сильной. И Россия никогда не будет сильная, если будет слабая Белоруссия. Сегодня на сессии ОБСЕ и российская, и белорусская делегации работают вместе. Это лучшее доказательство, что на международной арене поддерживаем друг друга. Всегда. Никогда мы друг друга не предавали на международной арене. А то, что Белоруссия занимает позицию по Украине нейтральную, это правильно, и России выгодно. Потому что площадке минской нет альтернативы — не было бы этой площадки, негде было бы вести переговоры. А за любой войной наступает мир — всё равно будет мир, через 5−10−15−20 лет. Всё равно наступит мир. И Белоруссия всё для этого делает. Поэтому мы должны это понимать и вместе работать», — добавил Гайдукевич.

напоминает, что 6 и 8 декабря 2016 года под предлогом нахождения экстремизма в статьях постоянных авторови других российских изданий Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина они были арестованы и заключены под стражу. Журналисты уже полгода находятся под стражей, однако до сих пор лингвистическая экспертиза вменяемых им в вину статей не проведена. В мае Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко предъявлены обвинения по экономической статье за незаконную предпринимательскую деятельность, под которой понимается якобы неуплата налогов с полученных в России гонораров за авторские статьи.

В то же время на днях белорусские власти освободили всех фигурантов гораздо более тяжелого преступления по статьям о создании незаконного вооруженного формирования и о массовых беспорядках в марте 2017 года в Минске из парамилитаристских организаций белорусских националистов «Белый легион» и «Молодой фронт», члены которого воюют в тербатах на стороне необандеровской хунты против жителей Новороссии.

Дело белорусских «декабристов» получило широкий общественный резонанс. Напомним, ранее освободить публицистов также призывали многие российские, белорусские и украинские политики, журналисты, эксперты и знаковые общественные фигуры — депутат Госдумы и руководитель Института стран СНГ Константин Затулин, политический деятель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Татьяна Короткевич, журналист, лидер общественно-политического движения «Наш дом» Ольга Карач, украинский журналист и бывший политзаключенный Артем Бузила и многие другие.

С момента ареста журналистов ИА REGNUM объявило о том, что считает их политзаключенными и неоднократно призывало белорусские власти к их освобождению из-за отсутствия вменяемого им состава преступления.