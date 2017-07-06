Варшава и Вашингтон договорились о поставке в Польшу систем Patriot

Варшава, , 09:54 — REGNUM

Соглашение на поставку в Польшу комплексов противоракетной обороны Patriot производства США подписано министерствами обороны двух стран, сообщил журналистам польский министр национальной обороны Антоний Мачеревич.

Мачерович заявил, что американское оружие позволит Польше защищаться от России, противодействуя «системам «Искандер». Всего из США Польша импортирует восемь систем Patriot.

«Был подписан меморандум, информирующий о том, что правительство США выражает согласие на продажу Польше систем Patriot в самой современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром», — отметил министр.

По словам Мачеровича, американское оружие окажется в Польше в 2022 году, «оперативная готовность» будет достигнута в 2023 году.

Кроме того, с Вашингтоном достигнута предварительная договоренность о поставках ракет Homar. В итоге у Польши будут гарантии «полной безопасности».

«Это дает полную безопасность перед любым врагом, который может Польше угрожать», — считает Мачерович.

Напомним, американские противоракетные комплексы Patriot используются для сбивания самолетов противника и баллистических ракет. В марте 2017 года на симпозиуме Ассоциации военных сил США в штате Алабама американский генерал Дэвид Перкинс заявлял, что стоимость одной ракеты Patriot составляет три миллиона долларов.

В серийное производство ракеты поступили в 1980 году и сейчас эксплуатируются 12 странами, в том числе Нидерландами, Германией, Японией, Израилем и Саудовской Аравией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля польский президент Анджей Дуда заявил, что рассчитывает на увеличение в стране американского контингента после визита в Варшаву президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что присутствие американских военных для страны очень актуально, поскольку укрепляет восточный рубеж НАТО.

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