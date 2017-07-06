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СМИ узнали «приоритетный сценарий» выдвижения Путина в президенты

Политика

В июне 2017 года «Левада-центр» провел опрос, согласно которому две трети жителей России (66%) хотели бы видеть на посту президента РФ после выборов 2018 года Владимира Путина

СМИ узнали «приоритетный сценарий» выдвижения Путина в президенты
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент России Владимир Владимирович Путин

Москва, 6 июля 2017, 09:42 — REGNUM  Политик Владимир Путин, скорее всего, пойдет на выборы в 2018 году как самовыдвиженец, а не от партии «Единая Россия». Об этом сообщили РБК несколько источников близких к администрации президента.

«Этот сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный», — рассказал один из источников.

Собеседник агентства, близкий к Кремлю, добавил, что действующий глава государства имеет серьезную поддержку в обществе, она шире, чем поддержка «Единой России», и поэтому логично, что Путин пойдет на выборы самостоятельно.

В июне 2017 года «Левада-центр» провел опрос, согласно которому две трети жителей России (66%) хотели бы видеть на посту президента РФ после выборов 2018 года Владимира Путина. 18% респондентов сообщили, что хотели бы видеть другого человека на посту президента страны. А 16% опрошенных все равно, кто им будет.

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Выборы президента России-2018
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