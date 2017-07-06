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Новая северокорейская МБР способна достичь США — СМИ

Политика

Пентагон уверен, что сможет преодолеть любую угрозу со стороны Пхеньяна

Вашингтон, 6 июля 2017, 09:44 — REGNUM  Межконтинентальная баллистическая ракета, которую 4 июля испытала КНДР, может достичь США, сообщает Agence France-Presse.

Новая ракета, испытанная Пхеньяном, может достичь штата Аляска, так как ее вероятный радиус действия составляет более 5 тыс. 500 км.

Тем не менее в Пентагоне уверены, что смогут сдержать любой ракетный удар Северной Кореи, но не все столь оптимистичны в данных оценках.

«Сейчас, как никогда, жители Аляски и остальной части страны хотят быть уверены в том, что мы подготовлены», — подчеркнул сенатор от штата Аляска Дэн Саливан, голосовавший ранее за расширение американской противоракетной обороны.

Штат Аляска, который населяют 750 тыс. человек, имеет на своей территории систему противоракетной обороны, которая, по мнению экспертов Пентагона, способна защитить территорию США от любой агрессии со стороны Пхеньяна. Тем не менее, Вашингтон отнесся серьезно к угрозе, исходящей от КНДР.

Напомним, 4 июля в Северной Корее состоялись очередные ракетные испытания. Позднее Пхеньян заявил об успешном запуске первой межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь США.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти КНДР назвали «успешными» испытания ракеты «Хвасон-14»

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