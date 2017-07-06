Четверг, 6 Июля 2017 года
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Венесуэльский мятежник пообещал обезвредить боевые группы правительства

Политика

Полицейский, устроивший теракт над зданием Верховного суда и Министерства внутренних дел Венесуэлы, выпустил еще одно видеообращение

Каракас, 6 июля 2017, 09:44 — REGNUM  Бывший сотрудник полиции Венесуэлы Оскар Перес, который на прошлой неделе с борта вертолета обстрелял из винтовки и сбросил гранаты на резиденции Верховного суда и Министерства внутренних дел, во втором видео, опубликованном 5 июля, заявил, что обезвредит военизированные группы, «вооруженные правительством», сообщает El Diario.

«Я обращаюсь к военизированным группам, так называемым «коллективам», вооруженным правительством (…) У нас есть все возможности, подготовка и оборудование, и мы знаем, кто они и где находятся, мы обезвредим их для того, чтобы вернуть мир нашему народу», — заявил Перес.

Бывший агент пояснил, что это обезвреживание будет произведено через сотрудников Корпуса уголовного розыска и криминалистики (CICPC) полиции Венесуэлы, к которому он принадлежит, а также совместно с другими силами государственной безопасности.

Кроме того, Перес заявил, что президентский дворец Мирафлорес пуст и является просто «символом», а президент Николас Мадуро и его команда находятся на военной базе Форт Тиуна в Каракасе.

«Вот куда мы должны идти искать их, именно там находятся генералы, полковники. Солдаты передадут их народу, чтобы они расплатились за свои грехи и за свои преступления», — заявил Перес.

Оппозиционно настроенный пилот венесуэльского уголовного розыска, ставший известным после ведения видеотрансляции в соцсетях с обращением к гражданам во время пролета над государственными учреждениями страны, через несколько часов в другой записи, размещенной в Интернете, сообщил, что вынужден скрываться все эти дни, так как после его поступка последовали ложные обвинения.

Тем не менее, Перес заявил, что действия, предпринятые неделю назад, достигли «отличного» эффекта, и что «вторая фаза» его «плана» по требованию отставки президента Николаса Мадуро будет «так же успешно реализована с помощью убеждения, планирования и наших совместных усилий».

Напомним, 27 июня сотрудник отдела уголовного розыска полиции Венесуэлы угнал вертолет МВД и, совершив пролет над зданиями Министерства внутренних дел и Верховного суда с «посланием свободы» стране, выпустил видео, где на фоне четырех человек, вооруженных, в масках и военной форме, призывает президента Мадуро «вернуть власть демократическому народу».

Впоследствии власти сообщили, что с борта вертолета велся огонь из винтовки, и было сброшено четыре гранаты, три из которых взорвались. Николас Мадуро назвал произошедшее терактом и обратился к народу Венесуэлы с просьбой помочь в обнаружении мятежного полицейского.

Между тем Оскар Перес заявил, что действуют от имени «коалиции военных, полицейских и гражданских служащих».

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