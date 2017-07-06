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Рейтинг партии «Единая Россия» за год заметно вырос — «Левада-центр»

Политика

Опрос проведен в конце мая

Рейтинг партии «Единая Россия» за год заметно вырос — «Левада-центр»
Опрос

Москва, 6 июля 2017, 09:31 — REGNUM  Число сторонников партии «Единая Россия» увеличилось с июля 2016 года на восемь процентов, сообщается в опросе, проведенном в конце июня 2017 года «Левада-центром».

Согласно результатам социологического исследования, проведенного 23−26 июня 2017 года, за эту партию готовы проголосовать 63%, в то время как год назад число сторонников составляло 55%.

Рейтинги других партий, в том числе КПРФ, ЛДПР, «Справедливая России», практически не изменились.

Отметим, что опрос проводился в 48 российских регионах. Опрошены 1600 российских граждан.

Напомним, по данным опроса «Левада-центра», проведенного 23—26 июня 2017 года среди 1600 человек, 66% хотели бы видеть на посту президента России Владимира Путина, 18% — другого человека, а 16% заявили, что им все равно, кто станет главой государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни одни из социологических опросов не может играть решающую роль при определении реальной картины и положения вещей.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Решающую роль в определении картины соцопросы не играют

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