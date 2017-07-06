Украина усиливает границу с Приднестровьем

Киев, , 09:29 — REGNUM Будет усилена граница Украины с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), заявил 5 июля первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает 5 июля департамент коммуникации МВД Украины.

Такие данные Яровой привел в ходе встречи делегации Киевской ассоциации военных атташе и военных атташе более 30 иностранных государств. По его словам, МВД на данный момент усиливает границу в рамках программы «Европейский вал» в Харьковской области, после чего будет обустроена граница в Сумской и Луганской областях.

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Первый замминистра отметил, что работа по укреплению границы с Приднестровьем уже начата — на границе с ПМР Украина разместила подразделение Нацполиции, планируется разместить дополнительные подразделения.

«Мы безусловно будем наращивать там (на границе с ПМР) силы», — сказал Яровой.

Напомним, Украина и Молдавия начали совместную работу по блокированию Приднестровья. Таким образом, молдавские и украинские пограничники будут контролировать весь экспорт товаров и все транспортные потоки, а также людей, выезжающих из ПМР.

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