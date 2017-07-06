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Грузия: Вопрос «ползучей оккупации» будет рассмотрен в Праге

Политика

По заявлению спецпредставителя премьера Грузии, этот вопрос рассматривается в женевском формате, но обойти его он не сможет

Брюссель, 6 июля 2017, 09:26 — REGNUM  Вопрос «ползучей оккупации» территорий Грузии специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе обсудит на очередной встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным, которая пройдет 7 июля в Праге. Об этом Абашидзе заявил журналистам грузинских телекомпаний в Брюсселе, где он находится с визитом 5−6 июля.

«Этот вопрос не входит в повестку дня наших переговоров, он обсуждается в Женеве, но по-человечески обойти его мы не можем», — отметил спецпредставитель премьера.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, в ходе визита в Брюссель Зураб Абашидзе уже провел встречи с генсеком Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмидт, ее заместителем Жан-Кристофом Бельяром и с членами комитета политики и безопасности ЕС.

На встречах обсуждался неформальный диалог, который Грузия и Россия проводят в так называемом «пражском формате». Зураб Абашидзе сообщил представителям ЕС о динамике грузино-российских отношений в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах. Он отметил, что восстановление отношений в этих направлениях не отразилось на политике России в отношении «оккупированных территорий». Спецпредставитель премьера заострил внимание на возмутительных, по оценке грузинской стороны, фактах, которые в последний период происходят на «оккупационной линии», в Абхазии и Южной Осетии, и подчеркнул, что это создает угрозу безопасности и стабильности в Грузии и на Южном Кавказе в целом.

Ранее грузинские СМИ сообщили о факте переноса границы между Грузией и Южной Осетией у грузинского села Бершуети на 500 метров вглубь территории Грузии. На это сообщение 5 июля отреагировал МИД России, который назвал абсурдными претензии Тбилиси к Южной Осетии по пограничным знакам. Эту информацию грузинской стороны в российском внешнеполитическом ведомстве назвали абсурдом и очередной «пропагандистской уткой», распространяемой Тбилиси в преддверии пражской встречи.

«К сожалению, как часто бывает, канун пражской встречи оказался омрачен информационной провокацией. Фабрикуемые в таких случаях «пропагандистские утки» на редкость однообразны. Из Тбилиси в очередной раз прозвучали утверждения, что югоосетинская сторона устанавливает свои пограничные знаки якобы в глубине грузинской территории. Не сомневаемся, что рассмотрение этого вопроса в рамках действующего Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, как и во всех предыдущих случаях, убедительно покажет ложность этих абсурдных претензий», — говорится в комментарии МИД России.

В ведомстве уверены, что «противникам российско-грузинской нормализации не удастся помешать конструктивному проведению встречи в Праге».

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Грузия и Южная Осетия
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