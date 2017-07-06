Евроструктуры призывают Грузию не прерывать коммуникацию с Россией

Париж, , 09:20 — REGNUM Евроструктуры призывают Грузию не прерывать коммуникации с Россией, заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе телекомпании «Рустави-2» после встречи в Брюсселе с представителями ЕС.

Во встрече, которая прошла 5 июля, также участвовал заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа. Грузинская сторона предоставила Европейской службе внешних действий и комитету безопасности детальную информацию о переносе «оккупационной линии» у села Бершуети Горийского района вглубь территории Грузии.

Главными темами встречи были ситуация на «оккупированных территориях», рост военного влияния России, гуманитарные вопросы, права человека.

«Евросоюз делает все для того, чтобы поддержать Грузию. Он продлевает срок миссии наблюдателей ЕС в Грузии, ее финансирование, оказывает нам политическую поддержку. В отношениях с Россией, в диалоге с ней тема Грузии является для Евросоюза одной из самых важных тем», — заявил Абашидзе.