Избирком Якутии зарегистрировал двух кандидатов в мэры столицы региона

Якутск, , 09:26 — REGNUM Депутат Якутии от ЛДПР Гаврил Парахин первым зарегистрировался в качестве кандидата на выборы главы Якутска. Претендентом на эту должность уже выдвинулся также самовыдвиженец, инженер ПТО ООО «ТСК+» Сергей Субурусский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я считаю, что городская администрация не отвечает возложенным на них требованиям. Скандалы с землёй, жалобы жителей города на работу ЖКХ, игнорирование властью вопросы граждан… Сегодня в городе нет руководителя. Я хочу изменить текущую ситуацию», — прокомментировал своё выдвижение Сергей Субурусский. Так как он является самовыдвиженцем для того, чтобы зарегистрироваться, ему нужно будет собирать подписи.

Гаврил Парахин намерен, если станет мэром, в первую очередь заняться борьбой с коррупцией в горадминистраии.

«Речь о работе в таких направлениях как земля, дороги, строительство домов, переселение из ветхоаварийного жилья. В тех программах, где, как я считаю, теряются огромные деньги, должен быть контроль. Ну и самое главное — это сделать жизнь в городе комфортной. Сейчас не все имеют равные права в плане попадания детей в детский сад или школу в шаговой доступности, в центре города школы переполнены, и дети учатся не в тех условиях, которых должны учится в 21 веке. Сделать комфортную жизнь — значит, оставить наших студентов работать здесь. И конечно же предпринимательство, без которого сегодня нет будущего. В структурах по поддержке предпринимателей не всегда профессионалы, которые лоббируют интересы малого бизнеса, многие идут туда, чтобы лоббировать свои интересы. В этом направлении нужен жёсткий контроль и поддержка не на словах и на бумаге местного производства и предпринимательства», — отметил кандидат в главы Якутска.

Напомним, выборы мэра Якутска состоятся 10 сентября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» будет поддерживать на этих выборах действующего главу города Айсена Николаева, так как он победил на праймериз партии. О его поддержке заявил и глава республики Егор Борисов. Политолог Андрей Данилов высказывал мнение, что Айсену Николаеву отдают город, чтобы он не составил конкуренцию Егору Борисову на выборах главы Якутии в 2019 году. Шансы Николаева эксперт оценивал как неплохие в случае, если на него «не накопают какой-либо компромат».