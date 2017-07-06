«Украинский социум болен бациллой национал-социализма»

Москва, , 09:07 — REGNUM Украина с её национал-социалистическими тенденциями не нравится Евросоюзу, уверен член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко. Об этом он заявил 5 июля в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, где обсуждалась реакция европейских стран на героизацию нацистов на Украине.

«Для части европейских политических элит стало совершенно очевидно, что тот проект демократической, свободной, постмайданной Украины, которую все хотели, в реальности получился таким политическим уродцем…», — заявил Коротченко.

Он обратил внимание, что на Украине фактически сегодня «идут тенденции на восстановление худших традиций национал-социализма а-ля Третий Рейх».

Участники программы обсуждали недавнее заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского, который подчеркнул: «Мы будем решительно добиваться от Украины, чтобы все вопросы были закрыты, прежде чем Киев встанет у ворот Европы с просьбой о членстве. Наше послание ясно: с Бандерой в Европу вы не войдёте».

Украинский национализм — это «разновидность фашизма в современной реинкарнации», полагает Игорь Коротченко. У власти на Украине стоят «люди, которые делят общество на белых и чёрных, на чистых и нечистых, когда есть люди первого сорта, а есть люди второго сорта, которым место сначала за пределами украинского политического социума, а дальше дело дойдёт и до концентрационных лагерей», считает эксперт.

«Украинский истеблишмент сегодня — это либо клоуны, либо мордобой в Верховной Раде, либо олигархи, которые осуществляют формально верховную власть на Украине… Мы эти процессы наблюдали в Третьем Рейхе, в конце 20-х годов — начале 30-х годов, когда, пусть не в этих масштабах, но были те же самые факельные шествия, крики, что «мы самые лучшие», поиск агрессора и желание реванша. Но если Гитлер использовал мотивацию немцев, которые были оскорблены Версальским миром, то на нынешней Украине власть использует самые низменные, самые подлые человеческие инстинкты… Сегодняшний украинский социум болен бациллой национал-социализма. Такие вещи, вообще-то, лечатся либо путём военного разгрома, но сегодня очевидно это невозможно, либо украинская практика политического фашизма будет пресечена Европой, для которой вот эти Бандера, Шухевич — это то же самое, что Адольф Гитлер и Генрих Гиммлер», — резюмировал Коротченко.

Напомним, Евросоюз не раз давал Украине понять, что не приветствует героизацию нацизма и таких ярких его представителей как Степан Бандера и Роман Шухевич. Тем не менее, в их честь называют улицы в украинских городах, в честности, проспект Ватутина в Киеве был переименован в проспект Шухевича.