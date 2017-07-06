Нынешний президент Грузии сможет баллотироваться и на выборах 2018 года

Страсбург, Франция, , 09:00 — REGNUM Порядок непрямых выборов президента не будет задействован к следующим парламентским выборам, а это значит, что нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили сможет вновь баллотироваться на этот пост на выборах 2018 года.

По информации пресс-службы парламента Грузии, об этом председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил в Страсбурге, на заседании Комитета парламентской ассоциации Евросоюз-Грузия, где обсуждался процесс реформы Конституции Грузии.

По его словам, порядок выборов и роль президента были одним из тех вопросов в конституционном законопроекте, которые вызвали больше всего спекуляций. Кобахидзе подчеркнул, что президент сохраняет за собой нынешний статус и в его компетенции существенные изменения не вносятся. По мнению председателя парламента, принятый парламентом в двух чтениях законопроект конституционных изменений не содержит никаких оснований для спекуляций.

«Политические партии и сам президент неоднократно заявляли, что эти изменения были направлены персонально против президента. Мы предотвратили все спекуляции. В первую очередь, это касается президентских выборов. Непрямые выборы не будут задействованы к следующим выборам, а это значит, что действующий президент сможет принять участие в предстоящих президентских выборах, и тем самым никаких оснований для спекуляций мы не оставили», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что парламент Грузии на внеочередных пленарных заседаниях в конце июня в первом и втором чтении утвердил спорный проект изменений в Конституцию, который отличался от документа, вынесенного на всенародное обсуждение и представленного Венецианской комиссии. В измененном законопроекте переход со смешанной системы выборов парламента на пропорциональную систему был перенесен с 2020 на 2024 год. Соответственно, и непрямые выборы президента вступят в силу уже после выборов нового парламента по новой пропорциональной системе. Это решение вызвало протест оппозиции, которую не устраивал и первоначальный вариант конституционного законопроекта. Парламентская оппозиция объявила бойкот и участия в голосовании по этому документу не принимала.