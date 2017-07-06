Спикер парламента Грузии: Это очень демократичная Конституция

Страсбург, Франция, , 08:58 — REGNUM Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает разработанный и утвержденный парламентом в двух чтениях проект изменений в Конституцию очень демократичным законопроектом. По информации пресс-службы парламента Грузии, об этом Кобахидзе заявил в Страсбурге, на заседании Комитета парламентской ассоциации Евросоюз-Грузия, где обсуждался процесс реформы Конституции Грузии.

«Нашей главной целью былосоздание такой конституции, которая помешает упрочению демократии, и новый проект дает для этого лучшую возможность. Это очень демократичная Конституция», — подчеркнул Кобахидзе.

По его словам, правящая партия учла все рекомендации Венецианской комиссии, за исключением нескольких незначительных замечаний, которые в основном были связаны с особенностями грузинской реальности и территориальными вопросами.

Спикер парламента утверждает, что каждая статья проекта изменений в Конституцию значительно улучшает демократические стандарты, полностью соответствует правовым принципам, фундаментальным принципам конституционного права и механизмам взаимного равновесия и контроля.

Что касается сроков перехода на пропорциональную систему, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что парламентская оппозиция даже в случае задействования этой системы с 2020 года поддерживать проект конституционных изменений не собиралась.

Напомним, что парламент Грузии на внеочередных пленарных заседаниях в конце июня в первом и втором чтении утвердил спорный проект изменений в Конституцию, который отличался от документа, вынесенного на всенародное обсуждение и представленного Венецианской комиссии. В измененном законопроекте переход со смешанной системы выборов парламента на пропорциональную систему был перенесен с 2020 на 2024 год. Это решение вызвало протест оппозиции, которую не устраивал и первоначальный вариант конституционного законопроекта. Парламентская оппозиция объявила бойкот и участия в голосовании по этому документу не принимала.