Четверг, 6 Июля 2017 года
10:38:12 МСК

Миронов назвал самодеятельностью акцию севастопольского отделения «СР»

Политика

Иниицатива не была согласована с центральным штабом

Севастополь, 6 июля 2017, 08:56 — REGNUM  Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал самодеятельностью сбор подписей за самороспуск Заксобрания Севастополя, организованный региональным отделением партии. Заявление лидера эсеров опубликовано 5 июля на официальном сайте «Справедливая Россия».

«Скажу честно, был неприятно удивлен последними событиями в Севастополе, где наше региональное отделение развернуло кампанию против Законодательного Собрания города. Инициатива регионального отделения по проведению акции за роспуск Заксобрания Севастополя с федеральным центром не согласовывалась», — говорится в заявлении Миронова.

Политик подчеркнул, что в данном случае деятельность регионального отделения — «это не более чем самодеятельность».

«Болезненное реагирование на журналистскую критику и неприличные комментарии со стороны председателя регионального отделения выходят за рамки допустимого и не достойны публичного политика», — считает Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня севастопольское отделение партии заявило о собранных 27 тыс. подписях жителей города под обращением за самороспуск Законодательного собрания.

Руководитель местного отделения эсеров Евгений Дубовик сообщил, что подписные листы севастопольцев президенту РФ сопроводят письмом-обращением с просьбой «помочь городу освободиться от чаловщины и некомпетентности», издать указ главы государства о роспуске Законодательного собрания города и назначить выборы нового состава ЗС в единый день голосования 10 сентября.

Добавим, что на 6 июля анонсирована пресс-конференция руководителя севастопольского отделения политической партии «Родина» Сергея Смольянинова, на которой ожидается его заявление выходе из партии. Поводом послужил конфликт с центральным штабом в связи с ситуацией вокруг согласования кандидатуры на выборах губернатора Севастополя.

Читайте ранее в этом сюжете: «Справедливая Россия» отказалась от борьбы за кресло главы Севастополя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Севастополя — 2017
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЗакупка угля в США — взятка Трампу за внимание к Украине: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Икра лососевая и сервелат: «запросы» преподавателей вуза возмутили омичей
ОмскРоссия Цены на продукты питания в магазинах РФ Общество
NB!
06.07.17
Максим ИсаевForeign Policy: Путин легко «обманет» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Солопов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Янукович хотел бы возвращения Крыма Украине
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.07.17
Гидрометцентр о заявлении Жириновского: «Общий прогноз по дождю был»
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
NB!
06.07.17
Гройсман обещает решить проблему украинских дорог
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
«Большая двойка» Китая и США оттеснит других от стратегических решений?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
Экономика Турции переживает не лучшие времена. Почему уходит капитал
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
06.07.17
Игорь ПавловскийСтанет ли Китай союзником Польши и Азербайджана против России?
БакуАзербайджан Морские порты России и транзит Экономика
NB!
06.07.17
Станция «Киевская радиальная»: памятник русско-украинской дружбе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
06.07.17
Елена ХаненковаНезависимость США: в защиту рабства?
ВашингтонСША Пропаганда США Общество
NB!
05.07.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЯдерная бомба как богословский аргумент против «Матильды»
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
05.07.17
Александр ШпунтНовые черты ВВС: пенсионеры и фальшивки
ЛондонВеликобритания Проблемы СМИ Общество
NB!
05.07.17
Александр ШпунтКубинское государство возвращает секс под свою опеку
ГаванаКуба Куба и Евросоюз Политика
NB!
05.07.17
Саркис ЦатурянТурция, Азербайджан и Грузия хотят отдать Каспий и Чёрное море на откуп КНР
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
ещё главное