Миронов назвал самодеятельностью акцию севастопольского отделения «СР»

Севастополь, , 08:56 — REGNUM Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал самодеятельностью сбор подписей за самороспуск Заксобрания Севастополя, организованный региональным отделением партии. Заявление лидера эсеров опубликовано 5 июля на официальном сайте «Справедливая Россия».

«Скажу честно, был неприятно удивлен последними событиями в Севастополе, где наше региональное отделение развернуло кампанию против Законодательного Собрания города. Инициатива регионального отделения по проведению акции за роспуск Заксобрания Севастополя с федеральным центром не согласовывалась», — говорится в заявлении Миронова.

Политик подчеркнул, что в данном случае деятельность регионального отделения — «это не более чем самодеятельность».

«Болезненное реагирование на журналистскую критику и неприличные комментарии со стороны председателя регионального отделения выходят за рамки допустимого и не достойны публичного политика», — считает Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня севастопольское отделение партии заявило о собранных 27 тыс. подписях жителей города под обращением за самороспуск Законодательного собрания.

Руководитель местного отделения эсеров Евгений Дубовик сообщил, что подписные листы севастопольцев президенту РФ сопроводят письмом-обращением с просьбой «помочь городу освободиться от чаловщины и некомпетентности», издать указ главы государства о роспуске Законодательного собрания города и назначить выборы нового состава ЗС в единый день голосования 10 сентября.

Добавим, что на 6 июля анонсирована пресс-конференция руководителя севастопольского отделения политической партии «Родина» Сергея Смольянинова, на которой ожидается его заявление выходе из партии. Поводом послужил конфликт с центральным штабом в связи с ситуацией вокруг согласования кандидатуры на выборах губернатора Севастополя.

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