Глава МИД Германии: Катару будет нелегко

Берлин, , 08:54 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар предупредил о возможной эскалации дипломатического кризиса вокруг Катара, пишет 5 июля Der Spiegel.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия и ее союзники ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив страну в пособничестве террористам. Чтобы разрешить кризис, они выдвинули Катару ультиматум, включающий выполнение 13 жестких требований в течение десяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, одними из ключевых требований являются разрыв дипломатических отношений Катара с Ираном, закрытие телекомпании «Аль-Джазира», а также прекращение военного сотрудничества с Турцией.

Однако Доха опровергла все обвинения и сообщила о своем отказе выполнять требования. В период с 3 по 5 июля министр иностранных дел Германии нанес официальный визит в Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт, который выступает в роли посредника в данном конфликте.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия и ее союзники ОАЭ, Египет и Бахрейн решили не вводить дополнительные санкции против Катара после его отказа выполнять требования, Зигмар предупреждает, что «стране может быть очень нелегко».

Он отметил, что следующая встреча в Бахрейне, на которой соберутся главы МИД четырех стран для обсуждения дальнейших действий в отношении Дохи, может стать «следующим этапом развития дипломатического кризиса».