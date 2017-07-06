США назвали «неприемлемыми» атаки на парламент Венесуэлы

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Соединенные Штаты 6 июля выступили с осуждением нападения сторонников президента Николаса Мадуро на парламент Венесуэлы, в результате которого, по меньшей мере, восемь оппозиционных депутатов получили ранения, сообщает El Períodico.

В своем заявлении Госдепартамент призвал правительство Николаса Мадуро «обеспечить немедленную защиту» Национальной ассамблеи, «привлечь нападавших к ответственности» и обеспечить медицинскую помощь раненым.

«Это насилие во время празднования независимости Венесуэлы, является посягательством на демократические принципы мужчин и женщин, которые боролись за нее 206 лет назад», — заявил официальный представитель США.

Кроме того, Вашингтон призвал «все стороны в Венесуэле воздерживаться от насилия».

Соединенные Штаты выразили сожаление по поводу «растущего авторитаризма» правительства Мадуро и предложили ему выполнить обязательства, принятые в процессе диалога с оппозицией, в котором посредничал Ватикан.

Вашингтон настаивает на том, что Венесуэла должна «провести свободные, справедливые и заслуживающие доверия выборы немедленно, соблюдать Конституцию и Национальную ассамблею, немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, а также позаботиться о гуманитарной ситуации».

В США выразили сожаление по поводу созыва Национального учредительного собрания 30 июля, что, по мнению Соединенных Штатов, «подрывает демократические институты Венесуэлы».

Напомним, 5 июля сторонники президента Николаса Мадуро и курса Уго Чавеса ворвались в здание парламента Венесуэлы и набросились на депутатов, журналистов и сотрудников. В этот день Палата депутатов, контролируемая оппозицией, одобрила созыв 16 июля референдума, альтернативного Учредительному собранию.

Сообщается, что венесуэльский парламент находился в осаде более семи часов, десятки сторонников Боливарианской революции бросали камни, фейерверки и тупые предметы, в результате чего около 20 человек получили ранения, в том числе восемь народных депутатов.

Президент Мадуро возложил ответственность за атаку на оппозицию, а также на полк Боливарианской национальной гвардии, который должен был защищать здание, перекрыв периметр от доступа манифестантов и действуя в качестве пассивного барьера.

Министр обороны Венесуэлы, в свою очередь, осудил атаки на парламент и применение насилия, «откуда бы оно ни исходило».

Активные политические протесты сторонников и противников правительства Николаса Мадуро, перерастающие в массовые беспорядки с жертвами среди населения, продолжаются в Венесуэле уже четвертый месяц.

На 30 июля в стране назначены выборы в Учредительное собрание для реформы Конституции. В последний раз поправки в Конституцию Венесуэлы вносились в 2009 году по инициативе покойного президента Уго Чавеса.