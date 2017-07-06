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Назарбаев не одобряет идею переименований в свою честь

Политика

По словам казахстанского лидера, такие идеи возникают постоянно

Назарбаев не одобряет идею переименований в свою честь
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 6 июля 2017, 08:16 — REGNUM  Периодически предлагаемые в Казахстане переименования не вызывают одобрения казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, передает телеканал «Россия 24».

Комментируя решение казахстанского правительства о переименовании международного аэропорта Астаны в «Нурсултан Назарбаев», лидер Казахстана сказал, что это не было его идеей.

«Я всегда против этого. Постоянно это возникает, — сказал он. — Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, хотя любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами».

В своем интервью, посвященном Дню столицы Казахстана (отмечается 6 июля с 1994 года), Назарбаев привел в качестве примера слова римского императора Марка Аврелия, ответившего на вопрос, почему ему все еще не поставили памятник, фразой: «не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник».

«Пусть после меня лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник», — процитировал политик слова философа.

Напомним, 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в город Акмолу, который через четыре года был переименован в Астану. Отметим, что 4 июля 2017 года Назарбаеву исполнилось 77 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановление о переименовании аэропорта Астаны было подписано казахстанским премьер-министром Бакитжаном Сагинтаевым 21 июня 2017 года. Ранее в Казахстане предлагался переименовать Астану в честь Назарбаева.

Читайте ранее в этом сюжете: Международный аэропорт Астаны назвали именем Нурсултана Назарбаева

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