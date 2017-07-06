Четверг, 6 Июля 2017 года
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Церковь в Гамбурге предлагает ночлег противникам G20

Политика

На саммите ожидаются до 150 тыс. демонстрантов

Гамбург, Германия, 6 июля 2017, 08:12 — REGNUM  Полиция Гамбурга продолжает разгонять демонстрантов в центральном парке города, запрещая им ночевать в палатках, пишет 5 июля Der Spiegel.

В Гамбурге 7—8 июля пройдет саммит «Большой двадцатки». Уже с начала июля в город пребывают противники G20.

Как сообщало ИА REGNUM, споры о проведении демонстраций шли на протяжении июня 2017 года. Сначала городские власти запретили любые виды публичных выступлений.

Но Федеральный конституционный суд снял запрет на проведение митингов и демонстраций, аргументируя это тем, что в Германии большое внимание уделяется свободе собраний. Сообщалось, что лагерь противников саммита на 1500 палаток должен был простоять в центральном парке Гамбурга вплоть до 8 июля.

Однако городские СМИ сообщают, что демонстранты жалуются на поведение полицейских, которые «продолжают вводить свои запреты на местах, разгоняют их и крушат палатки».

Участники акции протеста ищут ночлег в социальных сетях под специальным хештэгом. Сообщается, что некоторые церкви принимают на своих территориях до нескольких сотен человек.

Пастор церкви Св. Иоанна отметил, что «накормить и дать ночлег демонстрантам — это, в первую очередь, заповедь человечности». Помимо церквей, ночлег предложили немецкий драматический театр Гамбурга, где разместилось около 300 человек и высший административный суд города.

Отметим, на саммите ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 20 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов.

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Саммит G20 в Гамбурге
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