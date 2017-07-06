Кризис беженцев в ЕС: Канцлер Австрии успокоил итальянское руководство

Вена, , 06:36 — REGNUM Канцлер Австрии Кристиан Керн «успокоил» итальянское руководство и сообщил, что слухи о закрытии австрийско-итальянской границы на альпийском перевале Бреннен — не что иное, как «недоразумение», пишет 5 июля Die Tagesschau.

Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц отметил в интервью австрийскому информационному агентству APA, что страна готова «защищаться от мигрантов» на итальянско-австрийской границе.

Министр обороны Австрии Ханс-Петер Доскоцил подтвердил, что в случае серьезного обострения кризиса «даже бронемашины могут прибыть в Бреннен в течение 72 часов».

Он добавил, что несколько военных машин уже находятся на пограничном пункте.

В интервью Kronen Zeitung Доскоцил отметил, что «с учетом развития кризиса в Италии, в первую очередь именно австрийцы должны быть готовы».

Для Италии закрытие границы означало бы «несолидарность Австрии» в преодолении кризиса беженцев.

В ходе двусторонней беседы с премьер-министром Италии Паоло Джентилони канцлер убедил коллегу, что речь идет лишь о «подготовительных акциях в случае непредвиденной ситуации».

Керн отметил, что на данный момент нет никаких признаков того, что Италия не справилась бы с потоком беженцев, и «односторонние действия Австрии — это крайние меры, которые бы вызвали серьезную дипломатическую напряженность».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Италию прибыли около 84 тыс. беженцев, это на одну пятую больше аналогичного периода 2016 года.