Берлин ждёт от встречи Путина и Трампа решений по процессу разоружения

Берлин, , 06:11 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль ожидает от встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа решений по перезапуску процесса разоружения. Об этом он заявил в интервью газете Westfälische Rundschau.

«Будет встреча между президентом США Трампом и российским президентом Путиным. Нам, наконец, нужен новый старт для разрядки и разоружения», — сказал германский министр.

Габриель также отметил, что рассчитывает на достижение сторонами «конкретных договорённостей для дальнейшего сотрудничества: в Сирии, в урегулировании конфликта на Украине».

По его словам, ответственность за разрешение этих проблем лежит и на Москве, и на Вашингтоне.

Как передавало ИА REGNUM, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться на полях саммита G20, который пройдёт 7−8 июля в немецком Гамбурге.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Трамп намерен обсудить со российским коллегой урегулирование конфликта в Сирии. В том числе, по его словам, Соединённые Штаты «готовы изучить возможность создания совместных с Россией механизмов обеспечения стабильности, включая бесполётные зоны, наблюдателей за режимом прекращения огня на местах, а также скоординированную доставку гуманитарной помощи».

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