Жан-Клод Юнкер извинился за свое поведение в Европарламенте

Брюссель, , 06:22 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер принес свои извинения за то, что мог оскорбить депутатов Европарламента, пишет 5 июля Der Spiegel.

Он раскритиковал их за «нелепое» отношение к своей работе.

Напомним, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат проводил 4 июля в Страсбурге итоги председательства в ЕС. Из 751 депутата в зале присутствовал только 31.

Юнкер обратился с критикой в адрес депутатов, которые не пришли на заседание, обвинив их в пренебрежении к Мальте.

Он отметил, что если бы на месте Муската была Ангела Меркель или Эммануэль Макрон, то на заседании «присутствовали бы все без исключения».

Как сообщало ИА REGNUM, критика Юнкера задела спикера Европарламента Антонио Таяни и присутствующих депутатов, между ними произошла небольшая «словесная перепалка», добавляет издание.

Юнкер назвал себя другом Европарламента, «а друзья должны иногда говорить друг другу правду в глаза».