СМИ: Секретная служба США допросила актрису, снявшуюся с «головой Трампа»

Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Несмотря на утихнувший скандал вокруг американской комедийной актрисы и бывшей ведущей телеканала CNN Кэти Гриффин, снявшейся в фотосессии с муляжом отрезанной головы президента Дональда Трампа, Секретная служба США продолжает своё расследование в отношении актрисы, передаёт The Huffington Post.

«Сотрудники Секретной службы опрашивали Гриффин лично, более часа… Расследование всё ещё не закрыто», — сообщил обозреватель издания

Как отмечается, в июне адвокаты Гриффин подтверждали, что в отношении неё продолжается расследование из фотоснимков. Представители издания попытались связаться с представителями актрисы, однако оперативного комментария от них получить не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в скандальной фотосессии, автором которой выступил фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными и шокирующими работами, Кэти Гриффин снялась в мае 2017 года.

Снимки быстро разошлись в социальных сетях, вызвав возмущение многих пользователей. Затем стало известно, что проверкой инцидента занялась Секретная служба США, осуществляющая охрану высокопоставленных лиц государства.

Актриса поспешила принести извинения, признав, что «изображение оказалось слишком оскорбительным», и она «перешла черту». Между тем участие в фотосессии стоило Гриффин контракта с телеканалом CNN, где до этого она работала ведущей новогоднего телешоу.

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