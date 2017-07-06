Трамп предложит Путину совместный механизм бесполётных зон в Сирии

Вашингтон, , 04:54 — REGNUM США готовы рассмотреть возможность создания совместно с Россией механизма бесполётных зон в Сирии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, распространённом пресс-службой Госдепартамента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Соединённые Штаты готовы изучить возможность создания совместных с Россией механизмов обеспечения стабильности, включая бесполётные зоны, наблюдателей за режимом прекращения огня на местах, а также скоординированную доставку гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп намерен поднять данные вопросы на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.

«Если две наши страны будут вместе работать над установлением стабильности на земле, это заложит основу для прогресса в урегулировании политического будущего Сирии», — заявил Рекс Тиллерсон.

Как ранее передавало ИА REGNUM, госсекретарь США заявил об «особой ответственности», которая лежит на России за процесс политического урегулирования в Сирии.

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