Госсекретарь США назвал тему переговоров Путина и Трампа на саммите G20

Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным процесс политического урегулирования в Сирии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, распространённом пресс-службой Госдепартамента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прежде чем отправиться на саммит G20 в Гамбурге, я хотел бы прокомментировать текущую ситуацию в Сирии, тему которой президент намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным», — говорится в сообщении.

Как отметил Тиллерсон, первым требованием к сторонам конфликта является «обеспечение стабильности на местах». «Если мы не достигнем стабильности в Сирии, наш прогресс в победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ) может быть утрачен» — заявил госсекретарь США.

Кроме этого, по словам Тиллерсона, стороны «должны работать в рамках политического процесса для достижением соглашения, которое определит путь вперёд для сирийского народа».

«И наконец, на России лежит особая ответственность за оказание содействия в этих усилиях», — заявил глава Госдепартамента.

Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться на полях саммита G20, который пройдёт 7−8 июля в немецком Гамбурге.

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