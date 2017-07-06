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Север и Юг в Центральной Европе свяжет Трамп?

Политика

«Президент США увидел хороший повод использовать экономику страны»

Север и Юг в Центральной Европе свяжет Трамп?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Москва, 6 июля 2017, 05:11 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп намерен использовать экономику страны и продавать газ, построив связь между Севером и Югом в Центральной Европе. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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«Трамп увидел, что это хорошая тема — продать газ, построив связь между Севером и Югом. Изначально Евросоюз сам планировал это делать, но годами не делал. В результате у нас получилось, что страны, самые зависимые от поставок из России на 50−100%, получали разные цены. Естественно Польша была против, — отметил эксперт. — Вопрос в том, что Трамп увидел хороший повод использовать экономику США, а дальше, как это будет ложиться на политику, уже не важно».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 июля, в Варшаве состоится встреча лидеров европейских стран с Трампом. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что одной из основных тем станет вопрос энергетической безопасности. Речь идёт о возможном заключении между Польшей и одной из американских компаний контракта на поставку СПГ.

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Деятельность президента США Дональда Трампа