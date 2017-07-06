Трамп хочет представить себя как главу Евросоюза?

Москва, , 04:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пытается заработать, а не поддержать отдельно взятые политические системы. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, комментируя визит Трампа в Варшаву.

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«Надо не путать желание Трампа заработать с экономической точки зрения и провести проекты, связанные с экспортом сланцевого газа, который добывается на территории США, с его поддержкой отдельно взятых политических систем. Он пытается, прежде всего, укрепить свои переговорные позиции перед встречей с Меркель. Он должен ей представить себя не просто как США, он должен представить себя как главу Евросоюза», — обозначил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 июля, в Варшаве состоится встреча лидеров европейских стран с Дональдом Трампом. По словам президента Польши Анджея Дуды, одной из основных тем станет вопрос энергетической безопасности. Речь идёт о возможном заключению между Польшей и одной из американских компаний контракта на поставку сжиженного природного газа.