Пушков: Трамп, как и предшественники, рискует получить свою войну — с КНДР

Москва, , 02:30 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает вероятным риск возникновения войны на Корейском полуострове в результате противостояния между Вашигтоном и Пхеньяном. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

«США не будут отменять военные учения у Корейского полуострова. У Буша-младшего был Ирак, у Обамы — Ливия. Трамп рискует получить свою войну — корейскую», — написал сенатор.

Пушков также отметил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну«следует проявить гибкость»: «В США немало тех, кто готов начать очередную войну под видом самозащиты. Россия и КНР предлагают выход», — подчеркнул Пушков.

5 июля официальный представитель Министерства обороны США Джефф Дэвис заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от военных учений у границ Северной Кореи несмотря на просьбу России и Китая.

Ранее министерства иностранных дел России и КНР выпустили совместное заявление, в котором предложили вариант снижения напряжённости на Корейском полуострове. Москва и Пекин призвали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски баллистических ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений у границ Северной Кореи.

Читайте также: Военные США и Южной Кореи не исключили возможность войны с КНДР