Киев может предоставить Януковичу бесплатного адвоката по делу о госизмене

Киев, , 02:17 — REGNUM Оболонский районный суд Киева на ближайшем заседании может принять решение о предоставлении экс-президенту Украины Виктору Януковичу бесплатного адвоката в связи с его заявлением об отказе от услуг своих защитников. Об этом заявил прокурор военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко в эфире телеканала «112 Украина».

«Суд может принять решение о привлечении бесплатного защитника, и Янукович будет обеспечен защитником для рассмотрения этого дела», — сказал Кравченко, представляющий сторону обвинения в суде по делу о государственной измене.

Как передавало ИА REGNUM, на пресс-конференции 5 июля Виктор Янукович заявил, что не намерен далее участвовать в судебном процессе над ним и отзовёт своих защитников по данному делу.

«Это не суд, а чистой воды профанация», — сказал Янукович, отметив, что исход процесса над ним «заранее определён».

По словам экс-президента, у него нет сомнений относительно профессионализма нанятых им юристов, однако «в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны».

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