Глава китайского парламента посетит Португалию, Польшу и Сербию

Пекин, , 04:03 — REGNUM Председатель Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян отправится с дружеским визитом в Португалию, Польшу и Сербию, который продлится с 10 по 19 июля, передает агентство «Синьхуа».

Чжан посетит три обозначенные страны по приглашению главы португальского парламента Эдуардо Ферро Родригеса, спикера польского Сейма Марека Кучиньского и спикера парламента Сербии Майи Гожкович.

Напомним, что весной 2017 года Чжан Дэцзян во время трехдневного визита в Москву встречался с президентом РФ Владимиром Путиным с которым обсудил пути укрепления сотрудничества между двумя странами, в частности, между законодательными органами страны.

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