Си Цзиньпин встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером

Берлин, , 04:16 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Германия вошли в новую фазу всестороннего стратегического сотрудничества на высшем уровне, передает 5 июля агентство «Синьхуа».

Во время своей встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, Си отметил, что с момента перехода отношений двух стран в стадию всестороннего стратегического партнёрства в 2014 году, страны добились сохранения периодических встреч на высшем уровне, а также углубления практического сотрудничества.

«Китай намерен совместно с Германией вдыхать новую жизнь во всестороннее китайско-германское сотрудничество во имя выгоды двух народов и совместного продвижения мира, стабильности и процветания», — заявил Си.

Он добавил, что в постоянно меняющемся мире развитие сотрудничества между Китаем и Германией, двух ключевых экономик мира и огромных торговых государств с серьезным влиянием в их регионах носит нарастающее стратегические значение.

По мнению Си, стороны должны укрепить взаимное стратегическое доверие, объединить стратегии развития, а также расширить культурные и межчеловеческие обмены во имя продвижения двустороннего сотрудничества на более высокий уровень.

Со своей стороны, Штайнмайер отметил, что он намерен развивать двустороннее сотрудничество с Китаем. За прошедшие десятилетия страны достигли существенного развития двусторонних отношений, стали свидетелями плодотворного сотрудничества в ряде сфер, а также выстроили координацию по международным вопросам.

Берлин готов сотрудничать с Пекином по целому ряду платформ, включая G20, а также по вопросам сохранения мира и поддержания развития, добавил он.

Перед непосредственно встречей двух лидеров, президент Германии провел церемонию приветствия китайского лидера в саду своей президентской резиденции.

Напомним, что глава Китая прибыл в Германию с государственным визитом 4 июля, где примет участие в саммите G20, который пройдет в германском Гамбурге с 6 по 7 июля 2017 года. До отбытия в Германию Си провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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