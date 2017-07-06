США не могут подтвердить причастность РФ к атаке вируса Petya на Украине

Вашингтон, , 00:41 — REGNUM В Вашингтоне осведомлены о том, что Киев обвиняет Москву в кибератаках на украинские госучреждения, однако американская сторона не готова сделать подобный вывод. Об этом 5 июля заявил представитель Госдепартамента США, передаёт телеканал RT.

«Мы в курсе, что украинское правительство возложило на Россию ответственность за последние атаки, но мы не готовы сделать такой вывод», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

При этом представитель Госдепартамента отметил, что, «к сожалению, кибератаки против Украины не являются новым явлением».

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о пресечении сотрудниками киберполиции страны второй волны атаки вируса-вымогателя Petya.

При этом, по утверждению министра, на изъятых полицией серверах были обнаружены «следы воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации».

Напомним, масштабная атака компьютерного вируса Petya, произошедшая 27 июня, коснулась более 80 предприятий и компаний в целом ряде странах мира. Вирус зашифровывает данные на компьютере и требует заплатить за расшифровку $300.

Более 75% атак пришлось на Украину. Также вирус затронул компьютерные сети в России, Германии, Польше, Сербии, Италии, Израиле, США и других странах. По данным специалистов антивирусной лаборатории ESET, атака вируса-вымогателя началась с территории Украины.