Полицейские и пожарные в Болгарии вышли на национальную акцию протеста

София, , 00:02 — REGNUM Тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Болгарии в день своего профессионального праздника 5 июля вышли на национальную акцию протеста с требованием об улучшении условий труда.

Акции протеста прошли в Софии и других крупных городах по всей стране. К сотрудникам полиции присоединились также работники пожарной службы.

Главными претензиями протестующих стал низкий уровень заработной платы, а также отсутствие материального обеспечения, в том числе средств на защитную одежду и обмундирование, которое работники МВД вынуждены приобретать на собственные деньги.

Министр внутренних дел Валентин Радев, выступая в этот же день перед депутатами Народного собрания, признал наличие проблемы с зарплатами сотрудников полиции и пожарных.

Он заверил, что МВД и политическое руководство страны «сосредоточены на решении этой проблемы». По словам министра, повышение зарплат может быть осуществлено после Нового года. При этом Радев выразил недоумение в связи с тем, что профсоюзы «настаивают на том, чтобы это произошло незамедлительно».

Следует отметить, что поводом для выступлений послужила сделанное недавно Радевым заявление о том, что увеличения зарплат полицейским в Болгарии не планируется, так как на нынешнем этапе у него нет аргументов, чтобы лоббировать данный вопрос перед министерством финансов и премьер-министром Бойко Борисовым.

В конце июня в Софии состоялась встреча Бойко Борисова с представителями руководства МВД со всей страны, которые рассказали главе правительства о причинах недовольства служащих.

После встречи премьер-министр распорядился в срочном порядке выделить из бюджета 10 млн левов на обеспечение сотрудников полиции летней униформой. Он также пообещал снять ограничения на топливо для патрульных автомобилей и заявил, что больше не хочет слышать историй о том, что полицейские из-за отсутствия топлива не могут выехать на вызов.

Несмотря на объявленные решения, полицейские профсоюзы всё же решили выйти на запланированную акцию протеста.