Ливийская национальная армия установила полный контроль над Бенгази

Бенгази, Ливия, , 23:52 — REGNUM Силы Ливийской национальной армии полностью освободили оставшиеся районы города Бенгази от исламистских боевиков, 5 июля сообщает Associated Press.

Осталось только обезвредить наземные мины и бомбы в освобожденных районах, заявил главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Хафтар добавил, что армия «поздравляет ливийский народ и благодарит всех союзников, которые поддерживали нас».

«Бенгази вступит в новую эру безопасности, стабильности, процветания и мира. Перемещенные лица вернутся домой», — заявил главнокомандующий.

Напомним, после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна разделилась на несколько частей.

В настоящий момент Правительство Национального Единства, признанное ООН законной властью, контролирует только район Триполи. Восток страны контролируется Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара.

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