Янукович решил не участвовать в киевском суде, обвиняющем его в госизмене

Киев, , 22:30 — REGNUM Экс-президент Украины Виктор Янукович сообщил журналистам об отзыве своих адвокатов из судебного процесса в Киеве по делу о его государственной измене.

На встрече с представителями российских СМИ Янукович заявил, что это решение обусловлено не сомнениями в профессионализме защищавших его адвокатов, а тем обстоятельством, что на Украине полностью уничтожено правосудие как таковое.

«В стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны»,— заявил бывший украинский президент.

По мнению Виктора Януковича, участвовать в якобы состязательном процессе, исход которого уже предопределён, не имеет смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах июня 2017 года Оболонский районный суд Киева принял решение о заочном рассмотрении дела по обвинению бывшего президента страны Виктора Януковича в государственной измене.

Судебное заседание было назначено на 6 июля.

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