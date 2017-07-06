«Евросоюз должен быть разрушен»

Лондон, , 22:15 — REGNUM Заместитель министра по выходу из Евросоюза Стив Бейкер, выступая перед депутатами британского парламента, полностью исключил какое-либо смягчение курса, обозначенного Терезой Мэй.

«Наш народ принял историческое решение о выходе из ЕС, и мы должны реализовать его соответствующим образом, не поступаясь своими принципами и не ухудшая положения нашей страны, — цитирует Бейкера The Independent. — Брюссель надеется затягиванием переговоров заставить нас смягчить условия развода. Но это было бы проявлением слабости — пойти на поводу у ЕС. С нами в этом случае просто перестанут считаться».

По мнению замминистра, впервые основательно засветившегося со своими высказываниями в большой прессе, «нас могла бы устроить договоренность с ЕС в стиле Норвегии, которая работает в Европейской экономической зоне», однако Брюссель достижение такого варианта будущего сотрудничества пытается обложить невыгодными для Британии условиями. Первое и главное из этих невыгодных условий — сохранение прозрачности границ и свободное перемещение через них рабочей силы, по большей части иммигрантской, что Лондону как раз не нравится.

«Бейкер, в недавнем прошлом возглавлявший «антиевросоюзную депутатскую группу консерваторов», считает, что ЕС должен быть разрушен, — пишет политобозреватель издания Роб Меррик. — После такого заявления есть смысл задуматься над вопросом, как долго нынешнее правительство сохранится в актуальном составе, ведь в него входят такие разные люди, как сторонники жесткого Brexit (Мэй и Бейкер в первую очередь) и министр финансов Филипп Хэммонд, готовый пойти едва ли не на любой компромисс с Брюсселем».

Читайте также: Годовщина Brexit: выхода нет!