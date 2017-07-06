«Отменить санкции поможет интеллектуальный офшор в Крыму»

Москва, , 22:25 — REGNUM Используемое в Крыму программное обеспечение, разработанное западными компаниями, может стать инструментом давления России на Евросоюз и США. Об этом 5 июля заявил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«По сути всё, что сейчас там (в Крыму) используется из интеллектуальной собственности, правообладателями которой являются западные ТНК, используется нелегально. Потому что они в санкциях против Крыма», — заявил Ремизов.

«Давайте сделаем Крым интеллектуальным офшором. В Крыму можно сделать принудительное лицензирование, можно использовать без отчислений программы Microsoft, программы Apple. Как только мы начнём это реализовывать, западный крупный бизнес начнёт лоббировать отмену санкций против Крыма — не секторальных санкций, а именно санкций против Крыма», — указал он.

По его мнению, российские контрсанкционные меры в настоящее время недостаточны, и многое, что можно было сделать в отношении улучшения ситуации в Крыму, игнорируется.

«По большому счёту, наш крупный бизнес участвует в санкциях против Крыма. До тех пор пока наш крупный бизнес, включая финансовый и страховой — это самый критичный момент — там не будет роста без финансового и страхового сопровождения», — подчеркнул политолог.

Санкции против Крыма впервые ввели в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в Евросоюз товаров без украинских сертификатов. Позже был ограничен ввоз в Крым многих категорий товаров из Евросоюза, а также полностью запрещены инвестиции в экономику полуострова. Кроме того, США и Евросоюз ввели персональные санкции против ряда крымских депутатов.