Встреча Эрдогана и Джемилева – «для Турции игра на двух площадках»

Симферополь, , 22:10 — REGNUM «Союз с Россией для Турции был и остаётся ситуативным, зачастую вызванным острой необходимостью, а традиционная политика пантюркизма для них — неизменным приоритетом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил крымский политолог Владимир Джаралла, комментируя встречу в Анкаре Реджепа Эрдогана и одного из лидеров экстремистской организации Меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафы Джемилева.

«Это традиционная для Турции политика игры на нескольких площадках. Сама встреча прошла явно очень скромно, всё по ней мы знаем лишь из сообщений самого Джемилева. Турецкая сторона явно придаёт ей более скромное значение. Джемилев вновь подтвердил, что его главный ресурс — международное признание, которое он использует для решения своих вопросов, а тема строительства сборной мечети в Киеве заставляет с улыбкой вспомнить украинские времена, когда средства бюджета на обустройство депортированных были главным источником процветания меджлисовцев. В остальном — ритуальное повторение уже надоевших всем тезисов о статусе Крыма, российского полуострова», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в апреле 2017 года в Симферополе состоялась торжественная церемония начала строительства здания Соборной мечети. Как отметил в тот день заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, «строительство мечети стало возможно только в российском Крыму, потому что в украинские годы мусульмане постоянно сталкивались со всевозможными препятствиями».

Проектная высота купола мечети — 28 метров. Он будет окружен четырьмя 50-метровыми минаретами. Мечеть планируется открыть 21 апреля 2019 года — в пятую годовщину подписания президентом России Владимиром Путиным указа о реабилитации репрессированных народов Крыма.

Также отметим, что на минувшем медиафоруме в Алуште глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что тема преследования крымских татар в Крыму надумана и не подтверждена реальными фактами.

«Эта тема абсолютно надуманная, никаких притеснений нет. Когда задаёшь конкретные вопросы о конкретных людях — кто подвергается незаконным преследованиям, то выясняется, что таких людей и фактов нет», — отметил Аксёнов, подчеркнув, что в любое время готов вместе с представителями правозащитных организаций пообщаться с крымчанами на эту тему.