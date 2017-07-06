Военный Донбасс: ДНР заявляет о готовящихся провокациях ВСУ

Киев, , 22:02 — REGNUM В Донбассе продолжаются спорадические перестрелки низкой интенсивности. Противоборствующие стороны изредка применяют танки, минометы и весь спектр пехотного вооружения. Данную информацию 5 июля подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передаёт ИА REGNUM.

Так, замначальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВС Украины 26 раз нарушили режим прекращения огня.

«На Донецком направлении по районам 10 населенных пунктов противник выпустил 14 танковых снарядов, восемь мин калибра 120 мм и три мины калибра 82 мм. На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево. На Мариупольском направлении по районам двух населенных пунктов противник применил гранатометы и стрелковое оружие», — сказал Басурин.

Он добавил, что разведка ДНР получила подтверждение о подготовке командованием ВСУ серьезных провокаций накануне встречи лидеров «большой двадцатки».

«В частности, 3 июля разведчики ВС ДНР хитростью выманили военнослужащего 128-й отдельной горно-пехотной бригады в серую зону вблизи н.п. Пески. Украинский военнослужащий имел при себе секретные документы, полученные в этот день в штабе одной из взаимодействующих бригад. Согласно перехваченным данным, с 6 июля ВСУ планировали задействовать тяжелые вооружения. Согласно замыслу командования «АТО», в провокации должны участвовать силы и средства 72-й отдельной механизированной бригады, 55-й отдельной артиллерийской бригады и часть сил 128-й огпбр, прибывшие на усиление с Горловского направления. Украинский офицер при задержании не оказал никакого сопротивления и сразу начал давать показания. После получения нами секретных документов офицер был отпущен», — рассказал Басурин.

«Офицер 128-й бригады имеет негативную репутацию у своего командования, в этой связи большой ценности он для нас не представлял. При этом хочу обратить внимание на жестокость украинской ДРГ, которая в такой же ситуации на Луганском направлении беспощадно зарезала двух военнослужащих Народной милиции ЛНР и пленили четверых. А теперь с помощью пыток и психологического воздействия пытаются выбить из них ложные показания, принуждая выдать себя якобы за действующих военнослужащих российской армии. Крайняя жестокость действий украинских силовиков поразила весь мир», — прокомментировал Басурин.

НМ ДНР призвала мировое сообщество оказать влияние на украинскую сторону, которая готовит новые кровавые провокации в период встречи лидеров «большой двадцатки».

«В связи с активизацией противника, готовящегося к проведению террористических актов на территории ДНР, а также кровавых провокаций с обстрелами мирных населенных пунктов, в том числе на подконтрольной им территории, призываем мировое сообщество оказать давление на украинские власти и принудить их отказаться от совершения военных преступлений», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР фиксирует сосредоточение запрещенных Минскими договоренностями вооружений ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«Так, в районе населенных пунктов: Красногоровка (3 км до линии соприкосновения) отмечено местонахождение 3 САУ «Гвоздика»; Марьинка (1 км до линии соприкосновения) отмечено прибытие подразделения снайперов-женщин — 20 человек из состава ЧВК (Польша). Все данные о перемещении запрещенной техники ВСУ переданы представителям СММ ОБСЕ», — сказал Басурин.

Напомним, 21 марта 2017 года Басурин отмечал, что в Артемовск (под контролем ВСУ) прибыл снайперский отряд «Ведьмы» из состава «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«По данным нашей разведки, в Артемовск прибыло подразделение ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «Ведьмы», состоящее из снайперов женского пола, известных своими преступлениями против мирного населения Донбасса, а также на Светлодарской дуге в сентябре 2016 года», — сказал Басурин. Также Басурин неоднократно рассказывал, что на стороне ВСУ воюют женщины-снайперы из стран Прибалтики.

При этом 5 июля военный комиссар ДНР Александр Мальковский опроверг информацию Главного разведывательного управления Украины о том, что ДНР проводит принудительную мобилизацию в ряды Народной милиции.

«ГРУ интенсивно распространяет информацию о принудительной мобилизации граждан призывного возраста, которые специально разыскиваются на территории нашего государства военными комиссариатами. Якобы мы заставляем призывников проходить службу не в добровольном порядке, а по принуждению. Я ответственно заявляю, что позиция руководства нашей республики остается прежней — призыв только в добровольном порядке на контрактную службу. Призывников и граждан призывного возраста никто не разыскивает и принудительно на службу не отправляет», — сказал Мальковский.

По его словам, ДНР заключает контракты на военную службу с призывниками, которые достигли 18-летнего возраста.

«Они идут в военкоматы и записываются в ряды армии ДНР стабильно. Мы принимаем на службу добровольцев возрастом от 18 до 55 лет по всем медицинским требованиям, которые у нас существуют. Призывник может заключить контракт на 1, 3 или 5 лет — в зависимости от своего желания. Хочу сказать — Вооруженные силы нашего государства сформировались, поэтому такой острой потребности в добровольцах, как в 2014—2015 годах, сейчас нет. Сегодня основной упор на качество обучения нашей армии, подготовку военнослужащих. Военнослужащие должны быть здоровыми — как физически, так и психически, не иметь криминального прошлого и судимостей», — прокомментировал Мальковский.

Ранее, в 2014 году представители ДНР, в частности командир спецподразделения «Восток», глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский заверял, что ДНР не будет вести призыв в ряды армии ДНР.

Напомним ВСУ заключают военные контракты только с призывниками, которые прошли годичную службу в армии, или лицами, которые уже имели боевой опыт. Неопытные украинские мужчины не отправляются в зону «АТО».

Кроме того, 5 июля официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям ЛНР более 40 боеприпасов.

«За прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Нижнее Лозовое, Сокольники и Донецкий. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли 120-мм и 82-мм минометы, БМП, зенитные установки, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 40 снарядов, мин и гранат», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что Народная милиция ЛНР эвакуирует тела военнослужащих ВСУ из «серой зоны» и передает их родственникам погибших.

«Народная милиция, придерживаясь норм международного гуманитарного права, в случае обнаружения тел военнослужащих ВСУ информирует об этом украинскую сторону. Также оказывается содействие в эвакуации тел с мест гибели украинских военнослужащих и передаче тел родственникам погибших. На данный момент запросов об эвакуации тел с поля боя от украинской стороны не поступало, а тела, которые мы сами обнаружили, мы передаем установленным порядком», — пояснил Марочко.

Ранее, 9 июня, Народная милиция и «Союз ветеранов Афганистана Луганщины» провели эвакуацию тела бойца ВСУ, погибшего в районе села Желобок Славяносербского района.

По данным Марочко, Украина не выдает биометрические паспорта лицам мужского пола, которые способны служить в армии.

«Украинские власти не отказываются от решения конфликта на востоке Украины силовым путем. Так, чтобы не допустить уменьшение количества населения, способного нести службу в армии, всех участников так называемой «АТО», как нынешних, так и бывших, подали в списки на запрет выдачи им биометрических паспортов и запрет выезда в страны Евросоюза без виз. Теперь участники «АТО», желающие выехать в Европу, вынуждены давать взятки соответствующим чиновникам, чтобы каким-либо образом удалить свои данные из этих списков», — добавил Марочко.

Представитель ЛНР проинформировал, что связисты подразделений Народной милиции отработали учебные нормативы по развертыванию пунктов управления в условиях радиопомех.

«На полигонах Народной милиции ЛНР продолжаются плановые занятия по боевой подготовке со всеми подразделениями. Регулярно проводятся тренировки с личным составом по приведению в высшие степени боевой готовности. В подразделениях седьмого отдельного отряда 3 и 4 июля проведены тренировки по организации связи. Военные связисты выполнили нормативы по развертыванию пунктов управления в полевых условиях, установлению связи в условиях применения противником радиопомех, с соблюдением правил радиообмена и отработкой вводных по устранению возникших неисправностей», — сказал Марочко.

При этом министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что Служба безопасности Украины прослушивает телефоны жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса с целью выявления информаторов ЛНР.

«Под колпаком украинских спецслужб оказался практически каждый житель страны. В нарушение прав граждан на неприкосновенность частной жизни правительство Украины дало право СБУ и другим силовым структурам на беспрецедентную слежку. Спецслужбами Украины разработан целый комплекс мероприятий по выявлению граждан, несогласных с официальной политикой Киева. Министерство государственной безопасности располагает достоверными данными о работе на территории населенных пунктов Северодонецк, Старобельск, Лисичанск и Сватово мобильных оперативно-технических групп СБУ, действующих под руководством полковника Парамонова Андрея Ивановича. Тотальная слежка за жителями вышеуказанных городов осуществляется посредством прослушивания их мобильных телефонов. После работы данных групп следуют массовые обыски и аресты, которые проводятся представителями Нацгвардии и добровольческих батальонов», — предупредил Пасечник.

В свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе «погибших и раненых среди украинских военных нет».

Он сообщил, что на Луганском направлении зафиксировано два нарушения режима тишины. В частности, в Кряковке позиции ВСУ попали по обстрел из гранатометов, а в Станице Луганской — из пулеметов. Лысенко отметил, что на Донецком направлении ВС ДНР шесть раз нарушали режим тишины. Так, противник вел огонь из легкого вооружения по украинским войскам в Зайцево, Авдеевке и Опытном. В среднем каждый из обстрелов длился около часа.

Полковник также проинформировал, что на Мариупольском направлении боевые действия происходили только на участке фронта Павлополь — Широкино. Там ВС ДНР из гранатометов вели огонь по Гнутово и Лебединскому, а из стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ — в Павлополе, Водяном и Широкино.

Стоит отметить, что украинский сайт «Громадське» сообщает, что уволенный в запас российский военный Виктор Агеев, который воевал в Донбассе на стороне ЛНР, сейчас находится в СИЗО г. Старобельск (Донбасс, под контролем ВСУ). Агееву и трем другим бойцам, которые вместе с ним попали в плен, избрана мера пресечения по статье «Террористический акт». Все четверо арестованы без права внесения залога.

Среди арестованных уроженцы Северодонецка Даниил Гладков и Андрей Стоянов, а также луганчанин Богдан Венгер. При этом в СИЗО заверили, что со здоровьем Агеева все в порядке. Его дело расследует следственный отдел управления СБУ Луганской области, а процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Украины.

Напомним, 24 июня 2017 в районе села Желобок (Донбасс, под контролем ЛНР) украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу ЛНР и взяли в плен россиянина, уволенного в 2016 году в запас ВС РФ Агеева. Во время задержания группы погиб командир разведгруппы, гражданин России Александр Щерба (позывной Алекс).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября 2016 года подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск. 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе. В марте — апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской.