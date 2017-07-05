Турция никогда не откажется от покровительства крымских татар?

Симферополь, , 21:44 — REGNUM Турция ни при каких обстоятельствах не откажется от статуса покровителя крымских татар, и требовать этого от неё — было бы безумием. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал российский журналист и правозащитник Максим Шевченко, комментируя визит в Анкару так называемого лидера экстремистской организации Меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафы Джемилева, традиционно обвинившего российское руководство в притеснении своего народа, который он покинул ради депутатского мандата в Киеве.

«Думаю, Эрдоган, с одной стороны, демонстрирует позицию лидера тюркского мира, каковым он де-факто является, а, с другой, держит руку на пульсе российско-украинских дел. Он выступает посредником в деле защиты крымских татар, поскольку это историческая обязанность османского халифа, каким Эрдоган стал. Турция, безусловно, ни при каких обстоятельствах не откажется от статуса покровителя крымских татар, и требовать этого от неё — было бы безумием», — подчеркнул Шевченко.

Напомним, 4 июля глава Турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган принял у себя украинского нардепа Мустафу Джемилева. По сообщениям пресс-службы турецкого лидера, встреча проходила в закрытом формате.

На официальном сайте Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказано, что «лидер крымских татар отметил необходимость безотлагательного освобождения всех политических заключённых Кремля и отмены запрета на въезд в Крым представителей Меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», В ответ, по сообщениям турецких СМИ, Эрдоган заверил, что власти Турции принимают меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами. Помимо этого президент Турецкой Республики подтвердил готовность поддержать инициативу Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по строительству в Киеве центральной мечети.

Также напомним, что после политического конфликта между Россией и Турцией в 2015 году, турецкая сторона отказалась от заявленного ранее участия в строительстве Соборной мечети в Симферополе, торжественное открытие которой планируется в 2019 году.